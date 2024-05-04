Олимпийская чемпионка в женской борьбе Наталья Воробьёва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2012 года в женской борьбе Наталья Воробьёва сообщила о завершении спортивной карьеры.

«Я знаю, что многие из вас плакали и радовались вместе со мной. Хочу поблагодарить вас за это. Также хочу поблагодарить Федерацию борьбы и Министерство спорта. Три раза я представляла Россию на Олимпийских играх. Спасибо большое. Россия, вперёд!» — передаёт слова Воробьёвой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

В 2012 году Наталья Воробьёва сообщила, что приняла решение взять паузу в карьере и заняться развитием детско-юношеского спорта.

32-летняя Наталья Воробьёва — заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира (2015, 2019) и трёхкратная чемпионка Европы. Она единственная в России олимпийская чемпионка.