Мамиашвили выразил уверенность в участии российских борцов в ОИ

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказал слова поддержки российским атлетам перед началом очередного дня на национальном чемпионате по вольной борьбе, по итогам которого будет сформирован состав команды на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Вы с нами вместе, мы вас поддерживаем, мы за вас болеем. И каждое ваше сердце будет биться вместе со спортсменом, который, дай бог, уедет и будет участвовать в Олимпийских играх!

Нужно сделать всё для интересов нашей страны. Вместе мы непобедимы!» — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Беларуси в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.