Ибрагим Кадиев: не смог бы представить, что именно так выиграю чемпионат России

Борец вольного стиля Ибрагим Кадиев прокомментировал победу на чемпионате России в весе до 86 кг.

«Эмоции непередаваемые, очень приятно.

Я верил до последнего, что смогу провести атаку, что смогу вытащить эту схватку и по воле Всевышнего у меня получилось. Все силы вложил, всё, что было, оставил на ковре. Публика мотивировала меня сильно, чувствовал поддержку.

Абдулрашид Садулаев настраивал меня только на победу, мотивировал. Моя цель — Олимпийские игры. Надо взять реванш. Не смог бы представить, что именно так выиграю чемпионат России.

Можно ли сравнить эти эмоции с завоеванием золота на первенстве мира? Нет, это совершенно другие эмоции, это взрослая арена, это другие чувства», — передаёт слова Кадиева корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.