Абдулла Курбанов: думаю, что я заслужил право поехать на Олимпиаду

Борец вольного стиля Абдулла Курбанов прокомментировал победу на чемпионате России в весе до 125 кг.

«Конечно я рад! Получилось выиграть. Шамилю хочу пожелать терпения, это старший брат, мы с ним хорошо дружим. Но это спорт, сегодня я выиграл, завтра он выиграет.

Всё по воле Всевышнего. Я думаю, что я заслужил право поехать на Олимпиаду, я завоевал лицензию, я два раза подряд Россию выиграл. Но всё равно что нам суждено, то мы и увидим. Поэтому посмотрим, нельзя расслабляться, надо работать только вперёд.

Почему вышел с флагом Дагестана? Я представляю Краснодар, я вырос в Краснодаре, но Дагестан — это тоже моя Родина, я родом оттуда. Поэтому я и Краснодар представляю, и Дагестан представляю.

Эта победа для меня многое значит, я тренируюсь ради этого, ради этой мечты, как-никак это отбор на Олимпиаду. Победу посвящаю всем болельщикам, которые за меня болели, всем своим тренерам: Гаджимагомедову Ханкале, Созонову Владимиру. Всё, что я делаю, тренируюсь, всё ради них», — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.