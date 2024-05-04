Абдулла Курбанов стал двукратным чемпионом России по вольной борьбе

Борец вольного стиля Абдулла Курбанов из Краснодарского края во второй раз стал чемпионом России. В решающей схватке за титул в весовой категории до 125 кг он победил Шамиля Мусаева из Республики Дагестан (3:1 по очкам).
Бронзовыми медалистами стали Артём Пуховский (Краснодарский край) и Зелимхан Хизриев (Санкт-Петербург).
Чемпионат России по вольной борьбе — 2024
До 92 кг.
1. Алан Багаев (ХМАО).
2. Асхаб Саадуллаев (Республика Дагестан).
3. Константин Пшеничников (Кемеровская область) и Гаджимагомед Нажмудинов (Москва).
До 125 кг:
1. Абдулла Курбанов (Краснодарский край).
2. Шамиль Мусаев (Дагестан).
3. Артём Пуховский (Краснодарский край) и Зелимхан Хизриев (Санкт-Петербург).
Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе проходит с 30 апреля по 4 мая в Московской области. По его итогам формируется состав национальной команды на Олимпийские игры в Париже.