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Абдулла Курбанов стал двукратным чемпионом России по вольной борьбе

Абдулла Курбанов стал двукратным чемпионом России по вольной борьбе
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Борец вольного стиля Абдулла Курбанов из Краснодарского края во второй раз стал чемпионом России. В решающей схватке за титул в весовой категории до 125 кг он победил Шамиля Мусаева из Республики Дагестан (3:1 по очкам).

Бронзовыми медалистами стали Артём Пуховский (Краснодарский край) и Зелимхан Хизриев (Санкт-Петербург).

Чемпионат России по вольной борьбе — 2024

До 92 кг.

1. Алан Багаев (ХМАО).

2. Асхаб Саадуллаев (Республика Дагестан).

3. Константин Пшеничников (Кемеровская область) и Гаджимагомед Нажмудинов (Москва).

До 125 кг:

1. Абдулла Курбанов (Краснодарский край).

2. Шамиль Мусаев (Дагестан).

3. Артём Пуховский (Краснодарский край) и Зелимхан Хизриев (Санкт-Петербург).

Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе проходит с 30 апреля по 4 мая в Московской области. По его итогам формируется состав национальной команды на Олимпийские игры в Париже.

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