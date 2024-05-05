Чемпионат мира по снукеру — 2024: время начала финала

Сегодня, 5 мая, в Шеффилде (Великобритания) состоится финальный матч чемпионата мира по снукеру — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с информацией о времени начала главной встречи турнира.

Снукер. Чемпионат мира. Финал. Расписание 5 мая

Кайрен Уилсон (Англия) — Джек Джонс (Уэльс) — начало третьей сессии в 12:00 мск, а начало четвёртой — в 21:00 мск.

Ранее в четвертьфинале поражение потерпел семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан. В 1/4 финала О'Салливан со счётом 10:13 проиграл чемпиону мира 2015 года Стюарту Бинэму (29-й номер мирового рейтинга). Отметим, что по итогам первой сессии счёт матча был равным — 8:8, однако во втором игровом отрезке Бинэму удалось превзойти Ронни.