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Велогонщик Тадей Погачар прокомментировал аварию на «Туре Страны Басков» в Испании

Велогонщик Тадей Погачар прокомментировал аварию на «Туре Страны Басков» в Испании
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Словенский шоссейный велогонщик, победитель «Тур де Франса» 2020-го и 2021-го года Тадей Погачар заявил, что видел момент с аварией по телевизору и ужаснулся от увиденного.

«Мы смотрели сцену по телевизору, когда произошла авария, и мы замолчали. Это выглядело ужасно. Некоторые водители вообще не двигались в течение нескольких минут. Такие падения могут остаться в сознании спортсмена. Это может быть травмирующим опытом. Для Йонаса это была очень большая неудача», — приводит слова Погачара Eurosport.

Фото: Трансляция телеканала EuroSport

Напомним, авария произошла на четвёртом этапе «Тура страны Басков» в Испании. В нём участовали несколько велогонщиков, регулярно принимающих участие в «Тур де Франсе». В этом году главное соревнование в мире велоспорта пройдёт с 29 июня по 21 июля.

В результате случившегося велогонщики, чемпионы Гранд-туров Йонас Вингегор, Ремко Эвенепул и Примож Роглич не смогли продолжить участие в соревнованиях и до сих пор находятся на реабилитации.

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