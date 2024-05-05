Американского гроссмейстера обвинили в пропаганде азартных игр среди детей

Пятикратного чемпиона США по шахматам Хикару Накамуру обвинили в пропаганде азартных игр среди детей. Поводом послужила реклама, которая была показана во время стрима с участием гроссмейстера.

Хикару Накамура

Критику в адрес коллеги высказал другой американский шахматист Ханс Ниманн, который в социальных сетях положительно оценил свои шансы на лидерство в онлайн-турнире в то время, как его соперник занят пиаром. Шахматисты соперничают в борьбе за первое место на онлайн-турнире по блицу.

«Я с оптимизмом смотрю на то, чтобы стать номером один на Chess.com. Похоже, мой главный конкурент занят продвижением нерегулируемого азартного сайта среди несовершеннолетней аудитории», — написал Ниманн в соцсетях.

Ранее стало известно, что по итогам турнира претендентов — 2024 Хикару Накамура сохранил третью позицию в рейтинге FIDE.