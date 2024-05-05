Регбист сборной Португалии погиб в автокатастрофе

Регбист, представляющий Португалию, Пьер Фернандес погиб в результате автокатастрофы в возрасти 22-х лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации регби Португалии.

«С большим сожалением ФПР сообщает о гибели игрока сборной Португалии Пьера Фернандеса в результате дорожно-транспортного происшествия», — написано в сообщении на сайте организации.

Федерация также выразила соболезнования родным и близким игрока.

22-летний регбист в текущем сезоне-2023/2024 играл за команду французской «Вьенны» по регби, также был игроком сборной Португалии до 20 лет, в составе которой завоевал серебро в Европе в 2021 году.

В сезоне-2023/2024 Португалия также завоевала серебро на чемпионате Европы в середине марта.