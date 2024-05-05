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О'Салливан — о финале ЧМ по снукеру: у Уилсона есть шанс провести лучший сезон в карьере

О'Салливан — о финале ЧМ по снукеру: у Уилсона есть шанс провести лучший сезон в карьере
Ронни О'Салливан
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Английский снукерист, первый номер мирового рейтинга Ронни О'Салливан высказался о шансах соотечественника Кайрена Уилсона в финале чемпионата мира по снукеру — 2024. Спортсмен считает, что Уилсон способен провести лучший сезон в карьере.

«В году 52 недели и вам не обязательно все их хорошо играть. Вам просто нужно провести три или четыре недели хорошо и выиграть пару турниров. Остальное можно проиграть в первом раунде каждого матча, ведь это не имеет особого значения. Пока вы хорошо играете на каком-то этапе сезона, вы можете превратить плохой сезон в фантастический. На данный момент у Уилсона есть шанс провести лучший сезон среди всех, чтобы были, поскольку это важный турнир и каждый хочет его выиграть», — приводит слова О'Салливана Eurosport.

Финал ЧМ-2024 по снукеру начнётся 5 мая в 15:00.

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