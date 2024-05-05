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Лилуашвили — о серебре «Большого шлема»: ехала за золотом, поэтому недовольна результатом

Лилуашвили — о серебре «Большого шлема»: ехала за золотом, поэтому недовольна результатом
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Чемпионка России по дзюдо Дали Лилуашвили дала комментарий после завоевания серебряной медали в рамках турнира «Большого шлема» в Душанбе. Спортсменка рассказала, что не довольна тем, как всё сложилось.

«Ехала в Душанбе за победой. Скажу честно, рассчитывала на золото, поэтому я не удовлетворена результатом и качеством борьбы в финальной части. Знала соперницу, но просто не успевала за ней, она как на захватах меня тактически обыгрывала, так и в бросках. Тут было без вариантов. Приеду домой, всё посмотрю и буду работать, чтобы в следующий раз забрать у нее медаль», — приводит слова Лилуашвили «Матч ТВ».

Турнир «Большого шлема» в Душанбе завершится пятого мая. Российские дзюдоисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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