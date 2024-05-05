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«Находиться тут немного странно». Джек Джонс высказался о выходе в финал ЧМ по снукеру

«Находиться тут немного странно». Джек Джонс высказался о выходе в финал ЧМ по снукеру
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Валлийский снукерист Джек Джонс (44-й номер мирового рейтинга) поделился впечатлениями после выхода в финал чемпионата мира по снукеру — 2024, который в эти дни проходит в Шеффилде (Англия).

«Это немного неожиданно. Я думаю, что в своей карьере у меня было столько разочарований, что я не слишком волнуюсь и не слишком расстраиваюсь. Я каждый год смотрел финал чемпионата мира и думал, какая это была бы мечта, какое это удивительное событие, если бы я там участвовал. Так что находиться тут самому немного странно», — приводит слова спортсмена Eurosport.

Напомним, в полуфинальном поединке Джонс со счётом 17:12 обыграл англичанина Стюарта Бинэма (29-й номер мирового рейтинга). Финал чемпионата мира по снукеру — 2024 начнётся 5 мая в 15:00.

Календарь чемпионата мира по снукеру - 2024
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