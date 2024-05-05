Магомедов — о поражении в финале ЧР-2024: была олимпийская мечта, почти всё получилось

Обладатель золотой медали ЧМ-2021 и серебряной награды ЧМ-2023 по вольной борьбе Абасгаджи Магомедов оценил собственное выступление в финале чемпионата России в весе до 65 кг против Шамиля Мамедова.

«Вроде бы всё шло по плану. Во втором периоде уже остановился, но надо было дальше работать. Значит, мне было не суждено победить. Шамиль выиграл заслуженно. Если нашу команду пустят, желаю, чтобы он хорошо выступил на Олимпийских играх. А я дальше буду тренироваться, пахать. Чуть-чуть наберу массу и всё будет хорошо.

Мне до последнего говорили, чтобы я боролся в весе до 61 кг. Но была олимпийская мечта. Думаю, сделаю последний рывок. Почти всё получилось», — приводит слова спортсмена Федерация спортивной борьбы России (ФСБР).

Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе — 2024 проходил в Московской области с 30 апреля по 4 мая. По его итогам будет сформирован состав сборной страны на Олимпиаду-2024 в Париже.