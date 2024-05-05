Деми Воллеринг впервые стала победительницей женской «Вуэльты — 2024»

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Велогонщица из Нидерландов Деми Воллеринг стала победительницей женской «Вуэльты — 2024». Сегодня, 5 мая в Испании прошёл заключительный этап многодневки. Спортсменка, представляющая команду SD Worx–Protime, одновременно стала победительницей восьмого этапа соревнований, который проходил в Мадриде. Длина дистанции составила 89,5 км.

Второе место по итогам многодневки заняла другая представительница Нидерландов — Рианне Маркус (Team Visma | Lease a Bike) по итогам всех этапов отстала от лидера на 1.49 секунды. Тройку призёров замкнула итальянка Элиза Лонго Боргини (Lidl-Trek) с отставанием в 2 минуты.

Женская «Вуэльта — 2024». Генеральная классификация

1. Деми Воллеринг (SD Worx–Protime) — 23:30.55.

2. Рианне Маркус (Team Visma | Lease a Bike) +1.49 секунды отставания.

3. Элиза Лонго Боргини (Lidl-Trek) +2.00.

4. Джульетта Лабус (Team dsm-firmenich PostNL) +2.58.

5. Эвита Музик (FDJ-SUEZ) + 3.15.