Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Енисей-СТМ» разгромил «Динамо» в матче 10-го тура ЧР по регби

«Енисей-СТМ» разгромил «Динамо» в матче 10-го тура ЧР по регби
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 мая, завершился матч десятого тура мужского чемпионата России по регби между красноярским «Енисеем-СТМ» и московским «Динамо». Со счётом 45:15 победу одержали красноярцы.

Матч проходил при полных трибунах, билеты на него были раскуплены за день до встречи, которая проходила в Красноярске.

Отметим, что согласно таблице десятого тура, «Енисей-СТМ» располагается на второй строчке, а вот московские соперники только на шестом месте. Обходит по очкам красноярцев только казанская «Стрела-Ак Барс».

Материалы по теме
Казанская «Стрела-Ак Барс» стала обладателем Суперкубка России по регби

Следующий матч красноярцев должен был состояться 13 мая с «Химиком», однако команде из Дзержинска засчитано техническое поражение.

Уже 11 мая стартует следующий тур соревнований. Чемпионат России по регби начался ещё весной 2023 года, сейчас он продолжается. Туры продлятся до 7 июля.

Материалы по теме
Всё, что вы не знали о регби, но боялись спросить. Рассказываем всё про рак и флай-хава
Всё, что вы не знали о регби, но боялись спросить. Рассказываем всё про рак и флай-хава
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android