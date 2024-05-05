«Енисей-СТМ» разгромил «Динамо» в матче 10-го тура ЧР по регби

Сегодня, 5 мая, завершился матч десятого тура мужского чемпионата России по регби между красноярским «Енисеем-СТМ» и московским «Динамо». Со счётом 45:15 победу одержали красноярцы.

Матч проходил при полных трибунах, билеты на него были раскуплены за день до встречи, которая проходила в Красноярске.

Отметим, что согласно таблице десятого тура, «Енисей-СТМ» располагается на второй строчке, а вот московские соперники только на шестом месте. Обходит по очкам красноярцев только казанская «Стрела-Ак Барс».

Материалы по теме Казанская «Стрела-Ак Барс» стала обладателем Суперкубка России по регби

Следующий матч красноярцев должен был состояться 13 мая с «Химиком», однако команде из Дзержинска засчитано техническое поражение.

Уже 11 мая стартует следующий тур соревнований. Чемпионат России по регби начался ещё весной 2023 года, сейчас он продолжается. Туры продлятся до 7 июля.