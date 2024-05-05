Мансур Лорсанов стал победителем турнира «Большого шлема» по дзюдо в Душанбе

Чемпион России по дзюдо 2021 года, победитель юниорских этапов Кубка Европы Мансур Лорсанов стал триумфатором турнира «Большого шлема» в Душанбе (Таджикистан). Спортсмен выступал в весовой категории до 90 кг.

В финале соревнований россиянин одолел дзюдоиста из Чехии, бронзового призёра турниров «Мировой серии» Давида Кламмерта.

Ранее серебряную медаль турнира выиграла дзюдоистка Дали Лилуашвили. В финале весовой категории до 63 кг Лилуашвили уступила Любляне Пиовесане из Австрии. Бронзовыми наградами в Душанбе отметились Аина Моисеева и Изнаур Сааев. Турнир «Большого шлема» в столице Таджикистана начался в пятницу и завершится в воскресенье, 5 мая. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.