«КПРФ» в серии послематчевых пенальти уступил ЛКС и вышел в плей-офф с пятого места

Московский мини-футбольный клуб «КПРФ» потерпел домашнее поражение в серии пенальти в повторном матче заключительного, 22-го тура мужской Суперлиги с липецким ЛКС. Оcновное время матча закончилось вничью — 2:2, а в серии послематчевых шестиметровых ударов гости оказались точнее — 4:2.

К концу первого тайма липчане вели 2:0 усилиями Дениса Гуляйкина и Евгения Мурашова. Но за минуту до конца первой половины встречи форвард хозяев Денис Лысков отыграл один мяч. Он же на 27-й минуте сравнял счёт, но его усилий для общей победы не хватило. В серии послематчевых пенальти ЛКС одержал победу и заработал два очка, «КПРФ» довольствовался одним баллом за ничью в основное время.

В итоговой таблице предварительного этапа чемпионата России — 2023/2024 «КПРФ» набрал 73 очка и занял пятое место в турнирной таблице. ЛКС с 48 очками завершил турнир на девятой позиции и не попал в плей-офф.