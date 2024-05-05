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Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф мужской Суперлиги по мини-футболу

Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф мужской Суперлиги по мини-футболу
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Сегодня, 5 мая, завершился предварительный этап Суперлиги-2023/2024 по мини-футболу, в плей-офф вышли восемь команд из 12 участников турнира.

Победителем регулярного чемпионата с 12-очковым отрывом стала «Ухта» из одноимённого города. Команда набрала 103 очка в 44 играх. Второе место занял «Газпром-Югра» (93). Тройку сильнейших замкнул «Норильский никель» с 85 очками.

Определились все пары 1/4 финала плей-офф Суперлиги:

«Ухта» (1) — «Новая генерация» Сыктывкар (8);

«Газпром-Югра» Югорск (2) — «Синара» Екатеринбург (7);

«Норильский никель» Норильск (3)— «Тюмень» (6);

«Торпедо» Нижний Новгород (4) — «КПРФ» Москва (5).

Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед. Первые игры пройдут 10 и 11 мая на площадках команд, указанных первыми.

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