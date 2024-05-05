Мамиашвили: поединок Садулаева и Жабраилова стал украшением ЧР по вольной борьбе

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о финальной схватке в весе до 97 кг между двукратным олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым и Алиханом Жабраиловым на чемпионате России по вольной борьбе. Первая половина поединка завершилась вничью — 4:4, а в итоге победу одержал Садулаев с результатом 8:4.

«Мы увидели на этом чемпионате и опытных спортсменов, и молодых ребят — даже юниоров. Очень хорошо, когда молодёжь создаёт такую конкуренцию, значит, будет результат. Напряжённой вышла заключительная схватка двух достойных соперников — Садулаева и Жабраилова, завоевавшего лицензию на Олимпиаду. Алихан — серьёзный спортсмен с серьёзными претензиями, схватка с ним ни для кого не станет лёгкой прогулкой. Безусловно, эта встреча стала украшением чемпионата», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе проходил с 30 апреля по 4 мая в Московской области. По его итогам формируется состав национальной команды на Олимпийские игры в Париже.

Ранее стало известно, что Садулаев не допущен на европейский квалификационный турнир в Баку из-за информации о поддержке СВО и принадлежности к «Динамо».