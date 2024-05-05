«Здесь нет никакого МОК». Призёр Олимпиады Алыпов — об успешном дебюте Игр будущего

Призёр командного спринта Олимпийских игр в Турине 2006 года Иван Алыпов высказался об Играх будущего. По мнению спортсмена, этот международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта, проходивший в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, показал сверхуспешный дебют. Алыпов добавил, что России необходимо продолжать вкладываться в развитие этого проекта и застолбить эту сферу за собой».

«Я очень скептически относился к Играм будущего до того, как узнал истинные мотивы их проведения, их итоги и оказанный ими эффект. Это оказалась интересная задумка. Оказывается, для людей, которые сидят в онлайне, нет границ, нет национальных преград. Здесь нет никаких федераций, нет никакого МОК, нет регулятора, который скажет: «Нет, вам сюда нельзя! Делайте так и не делайте так. Если поедете на турнир, то должны будете сделать это и то».

Как это будет выглядеть в дальнейшем – пока вопрос. Сейчас продукт немного сыроват в плане интеграции компьютерного спорта и обычного. Мне пока это кажется очень спорным моментом. Условно, я классно играю в Mortal Combat или Tekken, а есть у меня товарищ, кандидат в мастера спорта по боксу. Я обыграю его всухую на приставке, но если мы выйдем на ринг, то там будет литься кровь и шансов выиграть у меня не будет 100%. Так что выглядит пока сыровато, но точно можно посмотреть, куда развиваться дальше, и застолбить эту сферу за собой, как когда-то это сделал МОК», — сказал Алыпов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Татьяной Постниковой и Андреем Шитихиным.