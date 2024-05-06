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Мужская и женская сборные России заняли седьмые места в первых рейтингах ФИФА по футзалу

Мужская и женская сборные России по футзалу заняли седьмые места в рейтингах национальных команд, составленных Международной федерацией футбола (ФИФА). Это первый раз, когда ФИФА опубликовала рейтинги по футзалу.

Мужской рейтинг возглавила сборная Бразилии (1 568,41 очка), на втором месте расположилась команда Португалии (1 527,61), на третьем — сборная Испании (1 514,42). Российская национальная команда заняла седьмое место с 1 425,36 очка.

В женском рейтинге также лидирует бразильская сборная (1 364,75), следом идут команды Португалии (1 302,33) и Испании (1 266,33). У россиянок в активе 1 152,29 очка.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.