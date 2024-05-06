«Телефон меня обыгрывает». Ян Непомнящий – о силе современных шахматных программ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий признался, что порой терпит поражения, когда играет в шахматы на телефоне.

«Последний матч между компьютером и человеком, в котором была какая-то интрига, – это матч Крамника против программы Deep Fritz в конце 2006 года. Владимир Борисович тогда проиграл со счётом 2:4. После этого матчи проводились, но результаты были совсем неутешительные. Оно и понятно: компьютеры стали сильнее, случилось несколько прорывов. Сейчас даже телефоны играют сильнее, чем люди. Бывает, что я играю с телефоном на максимальном уровне сложности, и он меня в основном обыгрывает. Лишь иногда я делаю ничьи», — сказал Непомнящий на своём YouTube-канале.

Ранее Непомнящий выступил на Турнире претендентов — 2024 в Торонто, где занял второе место.

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