Ян Непомнящий предположил, сколько сейчас читеров в шахматах

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий предположил, какой процент игроков в шахматы прямо сейчас используют нечестные методы борьбы на турнирах.

«Если представлять шахматы как некий объект на пересечении классического спорта и киберспорта, особенно в последнее время, когда проводится много турниров в интернете, я бы навскидку оценил количество нечестных игроков в 15-17 процентов. Читерить в шахматах довольно просто, есть много способов, особенно если мы говорим про игру онлайн, из дома.

Выявить умный читинг в шахматах очень сложно. Не буду говорить, что совершенно невозможно, но, когда человек знает, чего делать нельзя и избегает этих красных линий, его очень сложно поймать», — сказал Непомнящий на своём YouTube-канале.

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