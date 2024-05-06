Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий – о скандальном кейсе Ханса Ниманна: довольно вредный прецедент для шахмат

Непомнящий – о скандальном кейсе Ханса Ниманна: довольно вредный прецедент для шахмат
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, чем для мировых шахмат чреват читерский кейс американца Ханса Ниманна.

«История Ханса Ниманна – это, на мой взгляд, довольно вредный прецедент для шахмат, поскольку он установил какой-то космический уровень необходимых доказательств. Если утрировать, то без выпавшего наушника, без найденных проводов или передатчиков, нет и не может быть никаких методов.

Даже Ниманн с его объективно крайне неоднозначной историей в онлайн-шахматах – он сам во многом признавался, не скрывал – он, на мой взгляд, убедительно выиграл в этом процессе, и Карлсен, который саботировал партии с ним, пообещал впредь с ним играть», — сказал Непомнящий на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Неожиданная развязка читерского скандала в шахматах: наказание понесёт Магнус Карлсен!
Неожиданная развязка читерского скандала в шахматах: наказание понесёт Магнус Карлсен!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android