Непомнящий – о скандальном кейсе Ханса Ниманна: довольно вредный прецедент для шахмат

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, чем для мировых шахмат чреват читерский кейс американца Ханса Ниманна.

«История Ханса Ниманна – это, на мой взгляд, довольно вредный прецедент для шахмат, поскольку он установил какой-то космический уровень необходимых доказательств. Если утрировать, то без выпавшего наушника, без найденных проводов или передатчиков, нет и не может быть никаких методов.

Даже Ниманн с его объективно крайне неоднозначной историей в онлайн-шахматах – он сам во многом признавался, не скрывал – он, на мой взгляд, убедительно выиграл в этом процессе, и Карлсен, который саботировал партии с ним, пообещал впредь с ним играть», — сказал Непомнящий на своём YouTube-канале.