Кайрен Уилсон стал победителем чемпионата мира — 2024 по снукеру

12-й номер мирового рейтинга Кайрен Уилсон стал победителем чемпионата мира – 2024 по снукеру. Это дебютный титул чемпиона мира в карьере Уилсона.

В финале соревнований 32-летний Уилсон со счётом 18:14 одолел Джека Джонса (44-й номер мирового рейтинга), сделав четыре сенчури и восемь полтинников. Кайрен на старте поединка создал себе комфортный задел (7:1), из-за чего Джонс всю встречу был в роли догоняющего.

Отметим, что Кайрен уже пробивался в решающую стадию ЧМ. Это было в 2020 году. Тогда «воин» со счётом 8:18 проиграл легендарному Ронни О'Салливану.

Снукер. Чемпионат мира — 2024, Шеффилд. Финал:

Кайрен Уилсон — Джек Джонс — 18:14.

Уилсон: 129, 52, 66, 62, 125, 90, 125, 60, 122, 50, 83, 87;

Джонс: 65, 75, 52, 90, 64, 64, 59, 90, 73, 105, 67, 96.

За победу в финале чемпионата мира Уилсон получит £ 500 тыс. (почти 584 тыс. евро). Это позволит ему подняться на третью строчку мирового рейтинга.