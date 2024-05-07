Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кайрен Уилсон стал победителем чемпионата мира — 2024 по снукеру

Кайрен Уилсон стал победителем чемпионата мира — 2024 по снукеру
Аудио-версия:
Комментарии

12-й номер мирового рейтинга Кайрен Уилсон стал победителем чемпионата мира – 2024 по снукеру. Это дебютный титул чемпиона мира в карьере Уилсона.

В финале соревнований 32-летний Уилсон со счётом 18:14 одолел Джека Джонса (44-й номер мирового рейтинга), сделав четыре сенчури и восемь полтинников. Кайрен на старте поединка создал себе комфортный задел (7:1), из-за чего Джонс всю встречу был в роли догоняющего.

Отметим, что Кайрен уже пробивался в решающую стадию ЧМ. Это было в 2020 году. Тогда «воин» со счётом 8:18 проиграл легендарному Ронни О'Салливану.

Снукер. Чемпионат мира — 2024, Шеффилд. Финал:

Кайрен Уилсон — Джек Джонс — 18:14.

Уилсон: 129, 52, 66, 62, 125, 90, 125, 60, 122, 50, 83, 87;
Джонс: 65, 75, 52, 90, 64, 64, 59, 90, 73, 105, 67, 96.

За победу в финале чемпионата мира Уилсон получит £ 500 тыс. (почти 584 тыс. евро). Это позволит ему подняться на третью строчку мирового рейтинга.

Материалы по теме
Такого ещё не было! Кто бьётся за титул чемпиона мира после вылета Ронни О'Салливана?
Такого ещё не было! Кто бьётся за титул чемпиона мира после вылета Ронни О'Салливана?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android