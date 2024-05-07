Мерлир выиграл 3-й этап «Джиро д’Италия», Погачар сохранил лидерство в общем зачёте

31-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick-Step Тим Мерлир стал победителем третьего этапа престижной веломногодневки «Джиро д’Италия».
Велошоссе. «Джиро д’Италия». 3-й этап. Новара — Фоссано, 166 км:
1. Тим Мерлир (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 3.54,35;
2. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek) – то же время;
3. Биньям Гирмай (Эритрея, Intermarché – Wanty);
4. Йенте Бирманс (Бельгия, Arkéa – B&B Hotels);
5. Тобиас Лунд Андресен (Дания. Dsm-firmenich PostNL);
6. Улав Коэй (Нидерланды, Visma | Lease a Bike).
Отметим, что промежуточный лидер многодневки Тадей Погачар, выступающий на «Джиро д’Италия» впервые в карьере, на третьем этапе финишировал 46-м.
Генеральная классификация после третьего этапа:
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 11.03,02;
2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,46;
3. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 0,47.
Напомним, «Джиро д’Италия» включает в себя 21 этап, средняя длина каждого отрезка — 161,3 километра.