Мерлир выиграл 3-й этап «Джиро д’Италия», Погачар сохранил лидерство в общем зачёте

31-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick-Step Тим Мерлир стал победителем третьего этапа престижной веломногодневки «Джиро д’Италия».

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 3-й этап. Новара — Фоссано, 166 км:

1. Тим Мерлир (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 3.54,35;

2. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek) – то же время;

3. Биньям Гирмай (Эритрея, Intermarché – Wanty);

4. Йенте Бирманс (Бельгия, Arkéa – B&B Hotels);

5. Тобиас Лунд Андресен (Дания. Dsm-firmenich PostNL);

6. Улав Коэй (Нидерланды, Visma | Lease a Bike).

Отметим, что промежуточный лидер многодневки Тадей Погачар, выступающий на «Джиро д’Италия» впервые в карьере, на третьем этапе финишировал 46-м.

Генеральная классификация после третьего этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 11.03,02;

2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,46;

3. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 0,47.

Напомним, «Джиро д’Италия» включает в себя 21 этап, средняя длина каждого отрезка — 161,3 километра.