Уилсон — о победе на ЧМ по снукеру: я мечтал об этом с шести лет

Третий номер мирового рейтинга Кайрен Уилсон прокомментировал победу на чемпионате мира – 2024 по снукеру.

«Я мечтал об этом с шести лет. Выиграть чемпионат мира в присутствии всей моей семьи — именно так я себе это и представлял. Джек боролся и усложнил мне задачу. Мне было трудно собраться с мыслями. В последнем фрейме я просто продолжал забивать шары, и вдруг я забил решающий мяч и стал чемпионом мира. Это значит всё.

Я был подавлен, проиграв финал Ронни в 2020 году, и, если бы это был мой единственный финал, у меня было бы разбито сердце. Я помню, как был истощён в первой сессии того финала. В этот раз я чувствовал себя прекрасно, и, когда я увидел Джека, я подумал, что у него могут возникнуть проблемы, и понял, что настал подходящий момент, чтобы действовать. Начиная со счёта 7:0, я знал, что мне просто нужно не проиграть ни одной сессии и продолжать усложнять ему задачу».

Подготовка, диета и фитнес под руководством его брата, стали ключевыми в подготовке к ЧМ. «Мне до смерти надоел лосось! Сегодня вечером я съем кебаб и выпью пару кружек пива! Я очень хорошо спал на протяжении всего турнира, а это очень важно. Я верю, что смогу стать многократным чемпионом мира — надеюсь, что первый был самым трудным», — приводит слова Уилсона Eurosport.

В финале соревнований 32-летний Уилсон со счётом 18:14 одолел Джека Джонса (44-й номер мирового рейтинга), сделав четыре сенчури и восемь полтинников.