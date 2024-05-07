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Дворкович объяснил, почему командный ЧМ по рапиду и блицу пройдёт в Казахстане

Дворкович объяснил, почему командный ЧМ по рапиду и блицу пройдёт в Казахстане
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович объяснил, почему командный ЧМ по рапиду и блицу, который запланирован в период с 1 по 6 августа, пройдёт в Астане (Казахстан).

«После успеха первого турнира в прошлом году в Дюссельдорфе я очень рад, что сейчас мы готовимся ко второму турниру, который уже становится регулярным в календаре ведущих мировых мероприятий ФИДЕ. В нашем стремлении разнообразить шахматные соревнования, форматы и расширить возможности для непрофессиональных игроков командный чемпионат мира по рапиду и блицу, в котором могут принять участие многие любители шахмат, является прекрасным примером заложенных в него амбиций.

ФИДЕ и шахматному миру очень повезло, что такие организации, как Freedom Holding и Казахстанская шахматная федерация, помогают организовать и финансировать это мероприятие. За последние годы обе организации многое сделали для поддержки и популяризации шахмат в Казахстане, а также в Азии и во всём мире, и мы благодарим их за это», — приводит слова Дворковича официальный сайт FIDE.

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