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ФИДЕ объяснила, как будут формироваться команды на ЧМ по рапиду и блицу — 2024

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объяснила, как будут формироваться команды на чемпионате мира по рапиду и блицу — 2024, который с 1 по 6 августа пройдёт в Астане (Казахстан).

Каждая команда должна быть сформирована в соответствии со следующими требованиями.

В команду могут входить не менее шести и не более девяти игроков, в том числе:

хотя бы одна женщина-игрок;

хотя бы один игрок, кроме указанного в предыдущем пункте, который никогда не достигал рейтинга ФИДЕ в стандарте, рапиде или блице в 2000 очков;

капитан, который также может быть одним из игроков.

Командам необходимо зарегистрировать не менее шести игроков, соответствующих требованиям, до 1 июля 2024 года.

Напомним, ранее стало известно, что 16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен усилит действующих чемпионов — команду WR Chess, в составе которой выступает двукратный вице-чемпион мира российский шахматист Ян Непомнящий.