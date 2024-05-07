Джонатан Милан выиграл четвёртый этап «Джиро д’Италия», Погачар лидирует в общем зачёте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

23-летний итальянский велогонщик команды Lidl – Trek Джонатан Милан стал победителем четвёртого этапа престижной веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2024. Велогонщики стартовали в городке Акви-Терме (провинция Алессандрия, регион Пьемонт) и финишировали в Андоре (провинция Савона, регион Лигурия). Общая протяженность этапа составила 190 км.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». Четвёртый этап. Акви-Терме — Андора, 190 км:

1. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek) – 4:16.04.

2. Каден Гроувз (Австралия, Alpecin-Deceuninck) – то же время.

3. Фил Баухауз (Германия, Bahrain Victorious).

4. Улав Коэй (Нидерланды, Visma | Lease a Bike).

5. Тим Мерлир (Бельгия, Soudal Quick-Step).

6. Давиде Баллерини (Италия, Astana Qazaqstan Team).

Отметим, что промежуточный лидер многодневки Тадей Погачар, впервые в карьере выступающий на «Джиро д’Италия», занял 11-е место.

Генеральная классификация после четвёртого этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 15:19.05;

2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – отставание +0.46;

3. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) +0.47.

Велогонка «Джиро д’Италия» в 2024 году проходит с 4 по 26 мая. Всего запланирован 21 этап, общая протяжённость маршрута составит 3400,8 километра.