Джонатан Милан выиграл четвёртый этап «Джиро д’Италия», Погачар лидирует в общем зачёте

23-летний итальянский велогонщик команды Lidl – Trek Джонатан Милан стал победителем четвёртого этапа престижной веломногодневки «Джиро д’Италия» — 2024. Велогонщики стартовали в городке Акви-Терме (провинция Алессандрия, регион Пьемонт) и финишировали в Андоре (провинция Савона, регион Лигурия). Общая протяженность этапа составила 190 км.
Велошоссе. «Джиро д’Италия». Четвёртый этап. Акви-Терме — Андора, 190 км:
1. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek) – 4:16.04.
2. Каден Гроувз (Австралия, Alpecin-Deceuninck) – то же время.
3. Фил Баухауз (Германия, Bahrain Victorious).
4. Улав Коэй (Нидерланды, Visma | Lease a Bike).
5. Тим Мерлир (Бельгия, Soudal Quick-Step).
6. Давиде Баллерини (Италия, Astana Qazaqstan Team).
Отметим, что промежуточный лидер многодневки Тадей Погачар, впервые в карьере выступающий на «Джиро д’Италия», занял 11-е место.
Генеральная классификация после четвёртого этапа:
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 15:19.05;
2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – отставание +0.46;
3. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) +0.47.
Велогонка «Джиро д’Италия» в 2024 году проходит с 4 по 26 мая. Всего запланирован 21 этап, общая протяжённость маршрута составит 3400,8 километра.