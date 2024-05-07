Министр спорта РФ Олег Матыцин может покинуть свой пост

Министр спорта России Олег Матыцин может не войти в состав нового правительства. Об этом сообщает РБК-Спорт.

По информации источника, на пост министра спорта обсуждается несколько кандидатур, действующий исполняющий обязанности главы Минспорта Олег Матыцин может покинуть свой пост.

Напомним, сегодня, 7 мая. состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Согласно ст. 116 Конституции, правительство во главе с председателем сложило полномочия перед вновь избранным президентом. В соответствии с Основным законом президент назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров после утверждения Госдумой.

Кандидатуру на пост главы Минспорта внесут на рассмотрение 12 мая на заседании комитета Госдумы по спорту.

59-летний Матыцин находится на должности Министра спорта с января 2020 года. Он — мастер спорта СССР по настольному теннису. С 2001 по 2006 год был ректором Российского университета спорта. В 2015 году он стал президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU). В марте 2021 года Матыцин прекратил деятельность на посту главы организации в связи с санкциями ВАДА.