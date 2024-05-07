Матыцин прокомментировал возможную смену министра спорта РФ

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос, продолжит ли он занимать свою должность в составе нового правительства. Он заявил, что российский спорт продолжит развиваться при любом министре.

«В любом случае спорт будет развиваться», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, Матыцин возглавил спортивное министерство в январе 2020 года. В 2022 году российских спортсменов и национальные команды отстранили почти от всех крупнейших соревнований. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх и прочих соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

Матыцин является мастером спорта по настольному теннису. С 2001 по 2006 год занимал должность ректора Российского университета спорта.