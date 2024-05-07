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Мамиашвили — об избиении юного борца: шокировало, что никто не остановил позорный инцидент

Мамиашвили — об избиении юного борца: шокировало, что никто не остановил позорный инцидент
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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об инциденте, произошедшем в Оренбургской области. Тренер из дагестанского села Карабудахкент Алаудин Атаев избил своего ученика из-за того, что он проиграл в схватке.

«Инцидент, мягко говоря, за гранью каких-то комментариев. Мою позицию в отношении работы детских тренеров знают все. Это особая ответственность — помочь ребёнку проложить путь к большому спорту, который сопряжён с насилием над собой. Нужен особый талант, чтобы помочь ему справиться не только с поражениями, но и с победами.

Откуда берутся такие вот тренеры в кавычках… Шокировало ещё и то, что вокруг никто даже не подумал вмешаться и остановить этот позорный инцидент», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».

По предварительным данным, юный борец является племянником тренера. Алаудин Атаев не работает в государственных учреждениях и является частным тренером, у которого нет образования для ведения тренерской деятельности. Отмечается, что он уже был замечен в аналогичных насильственных действиях в отношении своих воспитанников.

Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего.

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