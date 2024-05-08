Карелин: российский спорт котируется на международной арене

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по борьбе, а ныне сенатор от Новосибирской области Александр Карелин высказался о развитии российского спорта в отсутствии международных соревнований.

«Российский спорт котируется на международной арене. Мы, очевидно, заметны в олимпийской и общемировой истории. Сейчас будут пытаться всё это полить толстым слоем уксуса. Но уверен, что это не отвратит нас, чтобы спорт оставался одним из приоритетов развития государства», — приводит слова Карелина «Матч ТВ».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.