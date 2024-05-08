«Угрожали сжечь мой дом». Кипчоге — о травле его семьи после смерти Киптума

Кенийский бегун-стайер Элиуд Кипчоге рассказал, что после смерти рекордсмена мира в марафоне Келвина Киптума из Кении его семья на протяжении месяца подвергалась травле. Он заявил, что угрозы дошли даже до его семьи, которая живёт в отдалённой местности, откуда он родом.

«Я был шокирован. Я услышал много плохого в свой адрес – угрожали сжечь мой дом, убить семью. Этого не произошло, но таков мир.

Я очень боялся за своих детей. Иногда они ездили в школу на велосипедах, но пришлось прекратить это, потому что никогда не знаешь, что может случиться.

Худший момент был, когда я дозвонился до мамы. Она сказала мне: «Просто береги себя. Столько всего произошло». Я родом из очень отдалённого района, но понял, что соцсети добрались и туда. Это был действительно тяжёлый месяц», — приводит слова Кипчоге BBC.

Сам Киптум погиб в автокатастрофе 11 февраля 2024 года в возрасте 24 лет. Некоторые пользователи социальных сетей начали предполагать, что Кипчоге был участником заговора с целью убийства спортсмена. Причиной этого пользователи объясняли то, что Киптум побил рекорд Элиуда на Чикагском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 35 секунд.

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По словам самого Кипчоге, ему скрывать нечего и он не видит смысла менять место жительства и место тренировок, удалять аккаунты в соцсетях, потому что ничего не сделал.