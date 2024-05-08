Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Путин поручил до 2030 года повысить уровень удовлетворённости россиян для занятий спортом

Путин поручил до 2030 года повысить уровень удовлетворённости россиян для занятий спортом
Аудио-версия:
Комментарии

Президент РФ Владимир Путин поручил до 2030 года повысить уровень удовлетворённости граждан для занятий физической культурой и спортом. Об этом сообщает официальный сайт президента Российской Федерации.

О повышении уровня удовлетворённости граждан для занятия спортом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

«Повышение к 2030 году уровня удовлетворённости граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» – одна из целей, прописанных в указе.

Ранее Путин призывал создать комфортные условия для граждан, чтобы они могли систематически заниматься спортом. Президент также неоднократно упоминал важность спортивного развития и поручил избавиться от чрезмерной коммерциализации спорта.

Материалы по теме
Елена Вяльбе назвала Владимира Путина настоящим мужиком
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android