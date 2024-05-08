Путин поручил до 2030 года повысить уровень удовлетворённости россиян для занятий спортом

Президент РФ Владимир Путин поручил до 2030 года повысить уровень удовлетворённости граждан для занятий физической культурой и спортом. Об этом сообщает официальный сайт президента Российской Федерации.

О повышении уровня удовлетворённости граждан для занятия спортом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

«Повышение к 2030 году уровня удовлетворённости граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» – одна из целей, прописанных в указе.

Ранее Путин призывал создать комфортные условия для граждан, чтобы они могли систематически заниматься спортом. Президент также неоднократно упоминал важность спортивного развития и поручил избавиться от чрезмерной коммерциализации спорта.