В РУСАДА заявили, что иностранные лаборатории отказывают в приёме допинг‑проб с Игр дружбы

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что зарубежные лаборатории отказываются принимать допинг-пробы с Игр БРИКС и Игр дружбы.

«Хочу поделиться негативной информацией насчёт наших новых форматов. Сами организаторы будут принимать решение, кто будет осуществлять допинг-контроль, но даже несмотря на это, пробы нужно будет всё равно вывозить за рубеж. И мы стали сталкиваться с отказом иностранных лабораторий принимать пробы с Игр БРИКС и Игр дружбы. Даже Турция отказывает. Мы ведём далее переговоры, мы в контакте и в диалоге, принимаем все меры, чтобы обеспечить допинг-контроль. Отказ идёт из-за шумихи вокруг новых форматов», — приводит слова Логиновой на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту «РИА Новости Спорт».

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в период с 15 по 29 сентября, Игры стран БРИКС — с 11 по 24 июня в Казани.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы.