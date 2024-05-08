ФИДЕ представила новый вариант игры в шахматы

Всемирная федерация шахмат (ФИДЕ) предложила новый вариант игры в шахматы, который будет впервые тестироваться на турнире по «шахматам Касабланки».

«Эта инициатива направлена ​​на популяризацию шахмат среди всех жителей Касабланки, разного возраста, любого происхождения и уровня игры», — говорится в сообщении на официальном сайте ФИДЕ

По словам организаторов, начальные позиции партий будут вдохновлены известными историческими поединками. Этот турнир организует администрация города и фондовая биржа Касабланки с помощью партнёров и спонсоров.

Примут участие в поединках норвежец Магнус Карлсен, американец Хикару Накамура, индиец Вишванатан Ананд и Бассем Амин из Египта.

Напомним, турнир по «шахматам Касабланки» пройдёт в Марокко с 17 по 26 мая.