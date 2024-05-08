Том Круз станет одной из звёзд на церемонии открытия ОИ-2024

Голливудский актёр Том Круз станет одним из звёздных гостей церемонии открытия Олимпийских игр — 2024. Об этом сообщает RMC Sport.

Круз участвовал в съёмке эпизода, который будет показан во время церемонии закрытия. Актёр также был замечен на улицах Парижа на мотоцикле.

В 2004 году Круз уже участвовал в открытии Олимпийских игр. Он пронёс огонь в Лос-Анджелесе перед началом соревнований в Афинах.

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Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России могут участвовать только в количестве 55 человек. Все они должны быть под нейтральным статусом. Результаты российских спортсменов не будут учитываться в общем зачёте, к ним также применён усиленный допинг-контроль.