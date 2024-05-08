Глава РУСАДА ответила, когда организации могут вернуть статус соответствия

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответила на вопрос, когда РУСАДА могут вернуть статус соответствия.

«Дело будет рассмотрено в суде, это произойдёт не раньше осени. CAS пока не сформировал панель арбитров, которые будут рассматривать наше дело. Наши разногласия с ВАДА мы будем рассматривать уже в рамках судебного процесса», — приводит слова Логиновой на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту ТАСС.

Напомним, международный арбитражный суд (CAS) ранее признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что российские власти и их представители якобы проводили манипуляции в московской лаборатории в период с 2012 по 2015 год. Российская сторона эти обвинения не признала.