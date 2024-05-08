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Магнус Карлсен высказался о доминации молодого поколения шахматистов

Магнус Карлсен высказался о доминации молодого поколения шахматистов
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен сегодня, 8 мая, на церемонии открытия турнира Superbet Rapid & Blitz Poland высказался о доминации молодого поколения шахматистов.

«Я не думаю, что я когда-либо играл турнир, в котором участвует такое количество молодых игроков. Это будет весело: легко переоценивать молодых игроков, потому что ты не знаешь, как быстро они прогрессируют. Ты ожидаешь от них игры на одном уровне, а на следующем турнире они проявляют себя лучше. Поэтому за турниром будет интересно наблюдать», — сказал Карлсен.

Напомним, в конце апреля 17-летний индийский шахматист Гукеш Доммараджу выиграл Турнир претендентов — 2024. Он стал самым молодым игроком в истории, кому удалось это сделать.

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