Ирина Винер считает День Победы главным праздником в своей жизни

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала про концерт, который прошёл сегодня, 8 мая, во Дворце гимнастики и был приурочен ко Дню Победы. По словам Винер, 9 Мая — главный праздник в её жизни, и через концерт она доносит эту мысль своим ученикам.

«У меня папа был на войне. Мама всегда говорила, что главный праздник в нашей жизни — 9 Мая, День Победы. Я пронесла это через всю жизнь. Несу это своим детям сейчас.

Сегодняшний концерт для нас очень важен. Я старалась с божьей помощью выбрать лучшее. Хотелось задействовать и военные песни, чтобы дети прониклись, и классическую музыку, то есть симфонический оркестр будет, который играет мировую оперу. Очень разнообразная музыка. Дети должны понимать, знать и любить.

Насколько дети чувствуют то, что показывают? Они чувствуют. Часто они берут эту музыку для своих соревновательных программ. Это называется патриотизм — и на словах, и на деле», — приводит слова Ирины Винер ТАСС.

Напомним, в 1992 году Ирина Винер пришла на пост главного тренера Центра олимпийской подготовки, а с 2001 года стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике. С 2008-го она является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.