Бенжамен Тома выиграл пятый этап «Джиро д’Италия». Погачар сохранил майку лидера

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28-летний французский велогонщик команды Cofidis Бенжамен Тома выиграл пятый этап престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2024.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». Пятый этап. Генуя — Лукка, 178 км:

1. Бенжамен Тома (Франция, Cofidis) – 3.59,59;

2. Михаэль Вальгрен (Дания, EF Education – EasyPost) – то же время;

3. Андреа Пьетробон (Италия, Polti Kometa)…

29. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)…

Отметим, что по итогам пятого этапа двукратному чемпиону «Тур де Франс» Тадею Погачару удалось сохранить розовую майку лидера.

Генеральная классификация «Джиро д’Италия» после пятого этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 19.19,15;

2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,46;

3. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 0,47.

Напомним, «Джиро д’Италия» включает в себя 21 этап. Средняя длина каждого из них составляет 161,3 километра. Действующим чемпионом многодневки является Примож Роглич из BORA – hansgrohe.