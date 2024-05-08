Непомнящий: в финальной партии турнира претендентов я переживал за Каруану, а не за себя

Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий и американский шахматист Фабиано Каруана на подкасте С-Squared рассказали о ходе 14-й решающей партии Турнира претендентов — 2024, который недавно закончился в Торонто (Канада).

Каруана: Я чувствовал, что терял контроль много раз во время игры в 14-м туре. Потом мне казалось, что я всё ещё могу выиграть. Но если я вдруг проиграю, мне казалось, кто-то точно убьёт меня на выходе из самолёта. В конце я видел, что эту игру уже не выиграть, и, конечно, злился на самого себя.

Непомнящий: В этой конкретной игре мне повезло, что я не проиграл. Но я больше переживал за Фабиано, чем за себя, потому что я знал, что играл хуже и должен был проиграть. Для меня в целом важно, чтобы то или иное событие было логичным, а не случайным. Так что случайность того, что никто из нас не выиграл, мне труднее объяснить.

Напомним, Ян Непомнящий до последнего боролся за возможность победить на турнире претендентов. В финальной 14-й партии он играл с Фабиано Каруаной, с которым имел одинаковое количество очков.

После ничейного результата в партии их прямых конкурентов — Хикары Накамуры и Гукеша Доммараджу — шахматисты могли рассчитывать на участие в тай-брейке только в случае, если кто-то из них победит. Однако хотя по ходу партии Каруана имел огромный перевес, россиянин и американец также сыграли вничью, из-за чего единоличным лидером и победителем Турнира претендентов — 2024 стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии.