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Ян Непомнящий: до 2019 года я не готовился к турнирам профессионально

Ян Непомнящий: до 2019 года я не готовился к турнирам профессионально
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Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий рассказал, что до 2019 года специально не готовился к предстоящим турнирам. По словам спортсмена, профессиональная и долгая подготовка с командой началась только во время Турнира претендентов — 2020, который впоследствии россиянин выиграл.

«До того, как я отобрался в турнир претендентов в 2019 году, я бы не сказал, что готовился профессионально. Обычно мы проводили какой-нибудь сбор с Поткиным (российский шахматист, чемпион Европы и один из тренеров сборной России. — Прим. «Чемпионата»), также было несколько тренировок национальной команды, которые, на самом деле, были очень похожи на развлекательную тусовку. Мой первый опыт работы с командой произошёл во время турнира претендентов в 2020 году», — сказал Непомнящий на подкасте С-Squared.

Напомним, последние годы являлись для российского шахматиста наиболее успешными. В 2020 и 2022 годах он выиграл турниры претендентов. Соответственно, два раза играл в матчах за титул чемпиона мира.

На Турнире претендентов — 2024 Непомнящий занял третье место, отстав от лидера, индийского шахматиста Гукеша Доммараджу, на 0,5 очка.

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