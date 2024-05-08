«Есть что-то незавершённое». Ян Непомнящий — о причине продолжения карьеры

Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира 33-летний Ян Непомнящий рассказал, почему он продолжает шахматную карьеру.

«Сейчас я готовлюсь, работаю несколько часов в день, провожу несколько сессий, сборов, потому что чувствую, что в моей шахматной карьере есть что-то незавершённое», — сказал Непомнящий на подкасте С-Squared.

Напомним, последние годы получились для российского шахматиста наиболее успешными. В 2020 и 2022 годах он выиграл турниры претендентов. Соответственно, два раза играл в матчах за титул чемпиона мира.

На Турнире претендентов — 2024 Непомнящий до последнего боролся за возможность победить, но из-за ничьей в последнем туре занял лишь третье место, отстав от лидера, индийского шахматиста Гукеша Доммараджу, на 0,5 очка.