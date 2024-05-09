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Непомнящий и Каруана высказались о матче за титул чемпиона мира между Лижэнем и Гукешем

Непомнящий и Каруана высказались о матче за титул чемпиона мира между Лижэнем и Гукешем
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Российский шахматист, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий и американский шахматист Фабиано Каруана на подкасте С-Squared высказались о предстоящем матче за титул чемпиона мира.

Непомнящий: По статистике Дин Лижэню хорошо удаётся играть против Гукеша Доммараджу. Он выиграл у него две партии, поэтому я думаю, что на данный момент он — фаворит.

Каруана: Я думаю, что исход матча будет зависеть от формы и настроения Дина, ведь мы всё ещё гадаем, какой он на самом деле человек.

Непомнящий: Для меня он тоже тёмный лес.

Напомним, звание чемпиона мира между собой разыграют Гукеш Доммараджу и действующий обладатель этого титула китаец Дин Лижэнь. Матч пройдёт с 20 ноября по 15 декабря 2024 года.

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