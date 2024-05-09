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Дина и Арина Аверины посетили концерт ко Дню Победы во дворце Ирины Винер

Дина и Арина Аверины посетили концерт ко Дню Победы во дворце Ирины Винер
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Известные российские гимнастки, многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины вчера, 8 мая, посетили концерт, приуроченный ко Дню Победы, который проходил во дворце Ирины Винер. Соответствующее фото гимнастки выложили в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Авериных

Напомним, ранее девушки объявили о завершении профессиональной карьеры. Сёстры являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в многоборье. В последний раз Дина выходила на помост на первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.

Отметим, что на мероприятии ко Дню Победы в качестве гостьи также была российская фигуристка Камила Валиева, не выступающая на соревнованиях с начала года в связи с четырёхлетней дисквалификацией за применение допинга.

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