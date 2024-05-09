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ГК ЦСКА — Пермские медведи, результат матча 8 мая 2024, счет 35:31, 1/2 финала Суперлига 2023-2024

ЦСКА обыграл «Пермских медведей» и вышел в финал мужской гандбольной Суперлиги
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Гандбольный клуб ЦСКА во втором матче 1/2 финала мужской гандбольной OLIMPBET Суперлиги одержал домашнюю победу над «Пермскими медведями» со счётом 35:31 и вышел в финал по сумме двух матчей. В первой выездной игре красно-синие также победили — со счётом 32:29, суммарный счёт противостояния составил 67:60.

Соперником ЦСКА в финальном противостоянии станут «Чеховские медведи», которые в своей ответной полуфинальной игре уступили дома клубу «Университет Лесгафта — Нева» со счётом 27:28, но одержали суммарную победу благодаря выигрышу в гостях 29:24 (суммарный счёт — 56:52).

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА и «Чеховские медведи» заняли две верхние строчки турнирной таблицы (40 очков и 38 очков в 22 матчах соответственно). При этом своё единственное поражение в регулярном сезоне армейцы потерпели именно от своего будущего соперника по финалу.

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