ЦСКА обыграл «Пермских медведей» и вышел в финал мужской гандбольной Суперлиги

Гандбольный клуб ЦСКА во втором матче 1/2 финала мужской гандбольной OLIMPBET Суперлиги одержал домашнюю победу над «Пермскими медведями» со счётом 35:31 и вышел в финал по сумме двух матчей. В первой выездной игре красно-синие также победили — со счётом 32:29, суммарный счёт противостояния составил 67:60.

Соперником ЦСКА в финальном противостоянии станут «Чеховские медведи», которые в своей ответной полуфинальной игре уступили дома клубу «Университет Лесгафта — Нева» со счётом 27:28, но одержали суммарную победу благодаря выигрышу в гостях 29:24 (суммарный счёт — 56:52).

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА и «Чеховские медведи» заняли две верхние строчки турнирной таблицы (40 очков и 38 очков в 22 матчах соответственно). При этом своё единственное поражение в регулярном сезоне армейцы потерпели именно от своего будущего соперника по финалу.