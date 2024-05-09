Матыцин: героизм советских граждан в борьбе против фашизма — пример любви к Родине

Исполняющий обязанности министра спорта РФ Олег Матыцин поздравил россиян с Днём Победы. Спортивный функционер подчеркнул, что отвага, которую проявили советские граждане в борьбе против фашизма, является показательной.

«Дорогие друзья! Уважаемые ветераны! От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Героизм, который проявили советские граждане в борьбе против фашизма, является примером любви к Родине и самоотверженности на благо общей цели — процветания и мира на всей Земле. Подвиг ветеранов будет жить в наших сердцах и памяти вечно. Среди защищавших Родину в те тяжёлые времена были спортсмены и физкультурники. Благодаря мужеству и отваге отечественных воинов есть мы, есть наша страна — сильная и единая.

Низкий поклон ветеранам за великий подвиг», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта страны.